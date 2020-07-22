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КХЛ не намерена переносить старт сезона при нынешней ситуации с COVID-19

Анастасия Красильникова
22 июля, 2020 18:57
1 мин
Фото
Фото: КХЛ

Континентальная хоккейная лига будет рассматривать возможность переноса чемпионата сезона 2020-2021 исключительно в случае резкого ухудшения ситуации с пандемией. Сейчас календарь состязаний подготовлен с расчетом на прежнюю дату старта — на 2 сентября.

Как сообщила пресс-служба КХЛ в беседе с «Интерфаксом», ситуация с распространением COVID-19 в клубах отслеживается медицинским управлением лиги в режиме онлайн.

«Для игроков с подтвержденным положительным анализом на COVID-19 соблюдается карантинный режим, тестирование хоккеистов и других сотрудников клубов проводится на регулярной основе. Клубы оперативно меняют предсезонные планы, исходя из сложившейся ситуации. При этом предсезонная подготовка идет с учетом того, что регулярный чемпионат начнется 2 сентября 2020 года», — рассказал представитель КХЛ.

Континентальная хоккейная лига — открытая международная хоккейная лига, объединяющая клубы из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии, которые ежегодно борются за главный трофей лиги — Кубок Гагарина.

В некоторых из перечисленных стран после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии, произошли новые вспышки заболевания. Ограничительные меры пришлось вернуть. Число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии составляет уже 789 тысяч человек. Некоторые врачи и депутаты заявляют, что на самом деле ситуация обстоит куда хуже.

темы
спорт
хоккей
пандемия
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