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Общество
Китайские бандиты основали закрытый криминальный клуб в Санкт-Петербурге
5 февраля, 2021 18:55
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Flickr
Силовики из Санкт-Петербурга задержали вовлеченного в преступную ОПГ гражданина КНР. Его признают соучастником ранее задержанных выходцев из Китая, занимавшихся разбоем и похищением.
По данным следствия, члены группировки похищали других выходцев из КНР и требовали выкуп. Также этническая банда промышляла рэкетом, наркоторговлей и организацией интим-услуг.
Также, как сообщает «Интерфакс», злоумышленники содержали закрытый клуб на улице Кораблестроителей, в нем решались организационные вопросы, проводились азартные игры и оказывались интим-услуги.
В состав группы, помимо прочих, входил член Балтийской коллегии адвокатов, юрист Хуэй Ван. Он был задержан вместе с еще четырьмя подозреваемыми в похищениях гражданами.
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