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Китайские бандиты основали закрытый криминальный клуб в Санкт-Петербурге

Кирилл Савушкин
5 февраля, 2021 18:55
1 мин
Кирилл Савушкин
5 февраля, 2021 18:55
1 мин
Photo
Flickr

Силовики из Санкт-Петербурга задержали вовлеченного в преступную ОПГ гражданина КНР. Его признают соучастником ранее задержанных выходцев из Китая, занимавшихся разбоем и похищением.

По данным следствия, члены группировки похищали других выходцев из КНР и требовали выкуп. Также этническая банда промышляла рэкетом, наркоторговлей и организацией интим-услуг.

Также, как сообщает «Интерфакс», злоумышленники содержали закрытый клуб на улице Кораблестроителей, в нем решались организационные вопросы, проводились азартные игры и оказывались интим-услуги.

В состав группы, помимо прочих, входил член Балтийской коллегии адвокатов, юрист Хуэй Ван. Он был задержан вместе с еще четырьмя подозреваемыми в похищениях гражданами.

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Санкт-Петербург
Китай
ОПГ
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