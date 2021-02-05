Китайские бандиты основали закрытый криминальный клуб в Санкт-Петербурге

Общество

Силовики из Санкт-Петербурга задержали вовлеченного в преступную ОПГ гражданина КНР. Его признают соучастником ранее задержанных выходцев из Китая, занимавшихся разбоем и похищением.

По данным следствия, члены группировки похищали других выходцев из КНР и требовали выкуп. Также этническая банда промышляла рэкетом, наркоторговлей и организацией интим-услуг.

Также, как сообщает «Интерфакс», злоумышленники содержали закрытый клуб на улице Кораблестроителей, в нем решались организационные вопросы, проводились азартные игры и оказывались интим-услуги.

В состав группы, помимо прочих, входил член Балтийской коллегии адвокатов, юрист Хуэй Ван. Он был задержан вместе с еще четырьмя подозреваемыми в похищениях гражданами.