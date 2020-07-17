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Китайская ракета для изучения Марса прибыла на космодром

Михаил Орлов
17 июля, 2020 09:56
1 мин
Марс
Unsplash

Ракета-носитель «Чанчжэн-5», способная к выводу зонда для изучения Марса, доставлена на площадку космопорта Вэньчан который расположен на острове Хайнань.

Заявление о доставке ракеты-носителя было сделано пресс-службой китайской корпорации, которая отвечает за развитие аэрокосмической науки. В заявлении также указывается на тот факт, что ракета-носитель уже готова к миссии после прохождения всех требуемых работ по проверке ее способности к успешному завершению миссии.

Запуск ракеты-носителя будет совершен в период со второй половины июня до конца лета. После пуска ракеты модуль приступит к изучению поверхности красной планеты и передаст ценные научные сведения китайским ученым, работающим надо изучением планет в солнечной системе, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, ученый рассказал когда человечество колонизирует Марс.

темы
марс
ракета
КНР
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