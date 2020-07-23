По состоянию на 22 июля 10:30
Заболевших789 190
За последние сутки5 862
Выздоровело572 053
Умерло12 745
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Китай запустил свой первый ровер на Марс

Лилия Караева
23 июля, 2020 09:25
1 мин
Запуск зонда ОАЭ к Марсу в Японии
Russian.cgtn.com

Китай запустил первый зонд для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Станция должна достичь Красной планеты через 7 месяцев - к 11 февраля следующего года.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» с аппаратом на борту успешно стартовала в 07:45 по мск с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

По замыслу, станция 2 месяца будет проводить детальную съемку поверхности Марса для выбора подходящего места посадки.

В апреле она высадит на Красную планету 240-килограммовый марсоход - он займется изучением поверхности и поиском воды, пишет «Интерфакс». Запланированный срок работы ровера - 90 марсианских суток.

Запуск китайского зонда - вторая миссия к Марсу на этой неделе. 20 июля в Красной планете отправился аппарат Объединенных Арабских Эмиратов. 30 июля к Марсу должен вылететь американский аппарат Perseverance.

Ранее ученые заявили, что с Марса на Землю с образцами пород могут попасть новые вирусы.

темы
Китай
Марс
миссия
первый
1 мин