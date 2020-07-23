Китай запустил свой первый ровер на Марс

Общество

Russian.cgtn.com

Китай запустил первый зонд для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Станция должна достичь Красной планеты через 7 месяцев - к 11 февраля следующего года.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» с аппаратом на борту успешно стартовала в 07:45 по мск с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

По замыслу, станция 2 месяца будет проводить детальную съемку поверхности Марса для выбора подходящего места посадки.

В апреле она высадит на Красную планету 240-килограммовый марсоход - он займется изучением поверхности и поиском воды, пишет «Интерфакс». Запланированный срок работы ровера - 90 марсианских суток.

Запуск китайского зонда - вторая миссия к Марсу на этой неделе. 20 июля в Красной планете отправился аппарат Объединенных Арабских Эмиратов. 30 июля к Марсу должен вылететь американский аппарат Perseverance.

Ранее ученые заявили, что с Марса на Землю с образцами пород могут попасть новые вирусы.