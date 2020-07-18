Китай показал откуда и на чём он будет покорять Марс

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Китайское национальное космическое управление обеспечило вывод ракеты-носителя «Чанчжэн-5» на стартовую площадку космодрома «Вэньчан». Задачей ракеты будет доставка к Марсу аппарата «Тяньвэнь-1».

На самой площадке специалисты проведут финальные испытания, а также заправку ракеты-носителя. Точная дата запуска пока не назначена, однако уже известно, что полет до цели займет не менее семи месяцев.

Нынешний проект станет первым в программе КНР по изучению Марса. «Тяньвэнь-1» состоит из нескольких частей — орбитального модуля, посадочной станции, а также марсохода, оснащённого рядом специализированных приборов, таких как георадар, детектор магнитного поля, прибор для метеорологических измерений и мультиспектральная камера.

Как передает REGNUM, аппарат проработает на поверхности Красной планеты около трех месяцев.