Китаец умер в больнице после удаления зуба мудрости

Общество

Фото: pixabay.com

Житель Китая скончался через две недели после удаления зуба мудрости.

Инцидент произошел в китайской провинции Хунань. 26-летний Лю Гофань перенес операцию в конце мая, после чего у него открылось кровотечение в ротовой полости.

Молодой человек обратился за помощью к медикам, однако десна продолжала кровоточить. Помочь врачи не смогли.

Как говорит сестра погибшего, медики до последнего не воспринимали жалобы мужчины на кровотечение. По данному факту ведется следствие, сообщает «Рен ТВ».

Тем временем, Следственный комитет начал проверку медицинского учреждения в Уссурийске, где стоматолог набросился на женщину с маленьким ребенком. У матери сотрясение мозга, сломаны два пальца, ребенок получил сильный испуг.

Как сообщает региональное СУ СКР, 3 января в СМИ появилась информация о том, что в медучреждении стоматолог отказался осмотреть маленького ребенка, в результате чего между врачом и матерью произошел конфликт.

Как пишет портал Оtvprim.ru, мать ребенка обратилась в городскую стоматологию Уссурийска за экстренной помощью, поскольку малыш не ел двое суток. Ребенку три с половиной года. Женщину направили к стоматологу, который отказал в помощи, ничего не пояснив.

Тогда мать потребовала письменный отказ, начала снимать врача на видео, держа ребенка на руках. В этот момент стоматолог и набросился на женщину. Пытаясь отнять у нее телефон, врач сломал женщине средний и указательные пальцы. Малыш телесных повреждений не получил.