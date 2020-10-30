Кислород «Роскосмоса» может остаться на Земле ради россиян

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Руководитель отечественного «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с предложением в адрес Минпромторга. Глава госкорпорации предлагает производимый на предприятиях космической отрасли кислород для спасения жизней.

«Наши предложения по поставкам чистейшего кислорода для медицинских целей передали в Минпромторг», — заявил Рогозин на своей странице в Twitter.

По его словам, «Роскосмос» распологает мощностями для масштабного производства кислорода медицинского качества, недостаток которого обнаружился в 20 регионах России и стал реальной проблемой.

Ранее на проблемы с поставками медицинского кислорода в регионы пожаловался глава Минпромторга Денис Мантуров, передает Znak.com.