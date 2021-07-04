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Кипр задыхается в дыму лесных пожаров. На помощь вылетели самолеты Греции, Италии и Израиля
4 июля, 2021 10:29
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Фото: Flickr
Власти Кипра назвали бушующие там сейчас пожары самыми крупнейшими в истории государства и обратились с просьбой о помощи к мировому сообществу.
На острове больше недели стоит сорокоградусная жара и сильные ветры. Огонь поглотил уже несколько деревень, жителей которых, благо, успели эвакуировать. Жертв среди населения пока нет.
На призыв уже отреагировали Греция, Италия и Израиль. Они пообещали направить на остров пожарные самолеты.
Не осталась в стороне и Еврокомиссия. Там пообещали разработать план действий и, вероятно, тоже направить на помощь противопожарные воздушные суда.
Президент Кипра Никос Анастасиадис выразил благодарность всем откликнувшимся, передает Интерфакс.
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