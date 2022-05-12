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Ким Чен Ын впервые показался на публике в новом виде
12 мая, 2022 14:23
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tg Раньше всех. Ну почти.
Лидер Северной Кореи впервые с начала пандемии коронавируса был показан в защитной маске по телевидению. Маска на лице главы КНДР появилась после сообщений о том, что в стране впервые выявили заражение коронавирусом.
Видео с маской на лице руководителя Северной Кореи опубликовало южнокорейское агентство «Рёнхап». Судя по нему, глава страны надел маску перед заседанием Политбюро Трудовой партии. Саму встречу Ын провёл без маски.
В ходе заседания чиновники раскритиковали сотрудников эпидемиологических служб, которые допустили проникновение коронавируса и несвоевременно реагировали на риски.
Напомни, с начала пандемии и до 12 мая 2022 года Северная Корея официально отрицала случаи заражения коронавирусом на своей территории.
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