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Ким Чен Ын выступил с обличительной речью в адрес южнокорейской поп-культуры
11 июня, 2021 17:42
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Aleksander Safronov/Global Look Press
Глава КНДР Ким Чен Ын разнес в пух и прах массовую культуру Южной Кореи. По его мнению, данный стиль жизни является «злокачественной опухолью».
Политик убежден, что K-pop и другие атрибуты современного южнокорейского общества развращают социалистический менталитет северокорейцев.
Как сообщают «Известия», в июне нынешнего года Пхеньян и Сеул окончательно разорвали свои отношения. Одной из ключевых претензий КНДР стала пропаганда западных ценностей с помощью листовок, сбрасываемых Южной Кореей на границе с воздушных шаров.
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