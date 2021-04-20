Новости – Люди
Люди
Киев хочет «ласково украинизировать» граждан
20 апреля, 2021 12:33
1 мин
1 мин
Pixabay
Украинский язык на Украине может стать не просто государственным, но и основным языком на бытовом уровне. Однако для этого нужна «ласковая украинизация».
С таким мнением выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что в настоящее время многие украинцы используют русский язык в быту. Поэтому важно уделять внимание продвижению украинского языка.
При этом Ткаченко назвал себя сторонником «ласковой украинизации». По его словам, нельзя «отталкивать ту часть русскоязычного населения, которая считает себя патриотами, которая является украинцами по сути», пишет «РИА Новости».
Ранее по теме: На Украине опять «открыли» новый язык. То ли еще будет
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку