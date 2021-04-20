Киев хочет «ласково украинизировать» граждан

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Украинский язык на Украине может стать не просто государственным, но и основным языком на бытовом уровне. Однако для этого нужна «ласковая украинизация».

С таким мнением выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что в настоящее время многие украинцы используют русский язык в быту. Поэтому важно уделять внимание продвижению украинского языка.

При этом Ткаченко назвал себя сторонником «ласковой украинизации». По его словам, нельзя «отталкивать ту часть русскоязычного населения, которая считает себя патриотами, которая является украинцами по сути», пишет «РИА Новости».

Арсен Аваков не хочет отдавать русский язык.