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Киев хочет «ласково украинизировать» граждан

Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 12:33
1 мин
Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 12:33
1 мин
Pixabay
Pixabay

Украинский язык на Украине может стать не просто государственным, но и основным языком на бытовом уровне. Однако для этого нужна «ласковая украинизация».

С таким мнением выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что в настоящее время многие украинцы используют русский язык в быту. Поэтому важно уделять внимание продвижению украинского языка.

При этом Ткаченко назвал себя сторонником «ласковой украинизации». По его словам, нельзя «отталкивать ту часть русскоязычного населения, которая считает себя патриотами, которая является украинцами по сути», пишет «РИА Новости».

Арсен Аваков не хочет отдавать русский язык.

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