Кибер-Ломоносовы будущего

Тренд развития онлайн-образования в России год от года укрепляется и это нормальная мировая практика со своими очевидными преимуществами — считает ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, но тут же предупреждает: возводить онлайн-обучение в абсолют нельзя, негативные последствия такого шага в обозримом будущем с лихвой перекроют все преимущества.

Можно не везде

Об этом ректор главного университета страны сказал на открытии форума «Университеты, общество и будущее человечества», где, как несложно понять из названия, шла речь о путях развития высшей школы России. Помимо собственно профессуры в событии приняли участия чиновники, а также две сотни иностранных экспертов.

«В России объем рынка онлайн-образования составляет 21 миллиард рублей. К 2021 году рынок онлайн-образования в России может превысить 50 миллиардов рублей, — заявил Садовничий. — При всех преимуществах этой новой образовательной технологии она может быть применима в очень ограниченной сфере. С экрана можно получить много информации, но энергию для интеллектуального роста можно получить только от преподавателя».

Ректор МГУ подчеркнул, что система онлайн-образования особенно удобна людям старшего возраста, обучающихся на программах повышения квалификации. К примеру, 89% пользователей платформы Coursera — именно они.

Однако молодым студентам, пока лишь только нарабатывающим необходимую базу компетенций, исключительно важна живая (важная оговорка) обратная связь с преподавателем

Трудно спорить с тем, что чисто технически невозможно вырастить хорошего практика в естественных науках по скайпу. Какими бы совершенными, интерактивными и «погружающими» не были дистанционные технологии, но лёжа на диване с ноутбуком невозможно провести нужный опыт.

И даже стремительное развитие технологии искусственного интеллекта не исправит такой консервативный порядок вещей. Да, ИИ имеет определяющее значение для развития экономики, он может помогать человеку в интеллектуальном и профессиональном развитии, он может даже лечить — роботы успешно, но без присутствия живого контролёра из плоти и крови пока что демонстрируют беспомощность.

Кофейный тест

Её очень наглядно описал в ходе своей недавней лекции в МГУ.

Недавний гость Московского университета, соучредитель компании Apple Стив Возняк: с коллегами он ставил интересный «кофейный эксперимент», когда напичканные всем по последнему слову ИИ-мысли роботы размещались в незнакомых им помещениях и от них требовалось найти кофемашину, помыть чашку, сварить кофе и подать его. Иными словами — предлагалось выполнить базовые механические функции офисной секретарши, на должность которой, как правило, не требуют диплом Оксфорда.

Надо ли говорить, что задачка эта была абсолютно и подчистую провалена всеми железными участниками?

Таким образом, абсолютное участие искусственного интеллекта в организации дистанционного учебного процесса — задача вряд ли даже ближайшего десятилетия, молодые преподаватели и предпенсионного возраста доценты кафедр могут смело выдыхать — на их век работы хватит точно.

Дело времени

Но если говорить об организации онлайн-обучения в самой консервативной его форме, то есть с максимальным участием в процессе живого преподавателя, то здесь будущее уже наступило. Так, уже в этом году ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов анонсировал полный отказ вуза от проведения лекций в классическом формате.

Онлайн-курсы на базе «вышки», к слову, успешно проводятся и сейчас, сам же господин Кузьминов известен в сообществе коллег как активный лоббист максимальной модернизации и технологичности нынешней системы образования — и не простого каприза ради, а чтобы максимально «соответствовать вызовам» нового времени.

Ректор МГУ, конечно, отличается куда большим консерватизмом в том, что касается организации учебного процесса в высшей школе, но и его после произнесённой критики уличать в неприятии онлайн-обучения не стоит. Помнится, в прошлом году Виктор Саловничий на встрече с премьером Дмитрием Медведевым и в присутствии своих коллег из других российских вузов словоохотливо расписывал преимущества онлайн-образования, что, впрочем, не заставляет его отказаться от своего главного тезиса: традиционная «живая» модель взаимодействия студентов с преподавателями в ряде принципиально важных сфер — жизненно оправдана.