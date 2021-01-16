Pixabay

В Санкт-Петербурге за двойное убийство задержали подростка. Молодого человека подозревают в убийстве матери и дяди.

Сегодня, 16 января, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Шаумяна найдены тела мужчины и женщины. Прибывшие на место полицейские задержали юношу.

«По предварительным данным, вчера из-за конфликта он зарезал маму и дядю. Со слов подростка, дядя угрожал ему, а мать вступилась за дядю. Поэтому он якобы и зарезал обоих», - сообщил INTERFAX.RU собеседник.

Сейчас юноша находится в отделе полиции, с ним проводятся следственные мероприятия.