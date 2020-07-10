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«Худший в мире гуманитарный кризис»: в Йемене голодают 10 миллионов человек

Антон Мельников
10 июля, 2020 21:50
2 мин
вавыа
Pixabay

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП) заявила, что в Йемене около 10 миллионов человек испытывают острую нехватку продовольствия. Им необходима срочная помощь для предотвращения голода.

ВПП сообщила, что до конца года ей понадобится 737 миллионов долларов для продолжения программы помощи в раздираемой войной стране. ООН называет ситуацию стране «худшим в мире гуманитарным кризисом».

«Гуманитарная ситуация ухудшается угрожающими темпами и подталкивает людей к краю», - заявила на виртуальном брифинге в Женеве пресс-секретарь ВПП Элизабет Бирс.

«Йемен сталкивается с кризисом по многим направлениям. Импорт сократился, цены на продукты питания растут, риал (национальная валюта) находится в свободном падении, а валютные резервы приближаются к полному истощению», - цитирует Бирс Al Jazeera.

Пресс-секретарь добавила, что более 20 миллионов человек испытывают нехватку продовольствия, 13 из которых получают гуманитарную помощь, 2 миллиона детей и 1 миллион беременных или кормящих женщин нуждаются в лечении острого недоедания.

Ранее ООН предупредила о глобальной нехватке продуктов из-за коронавируса.

темы
ООН
голод
гуманитарная помощь
Йемен
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