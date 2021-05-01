Художница Юлия Цветкова призывает «быть мужиком» и отказывается есть

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Художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, обвиняющаяся в распространении порнографии, объявила голодовку. Об этом стало известно из поста ее матери в соцсетях.

«Сегодня, 1 мая, я объявляю голодовку <...> Мое требование просто. Я прошу государство «быть мужиком». Хотите меня осудить? Пожалуйста. Но делайте это открыто», — приводит слова Цветковой РБК.

Худжница и ЛГБТ-активистка требует ускорения хода дела и предоставления ей государственной защиты. Она добавила, что решилась на голодовку, так как почуствовала, что ей уже нечего терять. Поводом для уголовного дела стали рисунки женских половых органов за авторством Цветковой, которые она выкладывала в социальных сетях.