Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Художница Юлия Цветкова призывает «быть мужиком» и отказывается есть

Кирилл Савушкин
1 мая, 2021 13:19
1 мин
Кирилл Савушкин
1 мая, 2021 13:19
1 мин
Nikolay Titov/Global Look Press
Nikolay Titov/Global Look Press

Художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, обвиняющаяся в распространении порнографии, объявила голодовку. Об этом стало известно из поста ее матери в соцсетях.

«Сегодня, 1 мая, я объявляю голодовку <...> Мое требование просто. Я прошу государство «быть мужиком». Хотите меня осудить? Пожалуйста. Но делайте это открыто», — приводит слова Цветковой РБК.

Худжница и ЛГБТ-активистка требует ускорения хода дела и предоставления ей государственной защиты. Она добавила, что решилась на голодовку, так как почуствовала, что ей уже нечего терять. Поводом для уголовного дела стали рисунки женских половых органов за авторством Цветковой, которые она выкладывала в социальных сетях.

Поделиться
ТЕГИ
Уголовное дело
Голодовка
Юлия Цветкова
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!