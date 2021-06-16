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Хеппи-энд: Словения победила эпидемию коронавируса
16 июня, 2021 10:46
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Pixabay
Глава Минздрава Словении Янез Поклукар объявил об окончании эпидемии коронавируса в стране.
По его словам, эпидемия коронавируса в Словении с 16 июня формально заканчивается. Отметив, что борьба против инфекции будет продолжена.
Он также подчеркнул, что вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией.
В Словении за прошедшие сутки заразились коронавирусом 112 человек, зафиксировано 2 летальных исхода. В больницах остаются 122 пациента, пишет «РИА Новости».
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