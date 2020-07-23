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Хакеры из КНДР заинтересовались российскими ресурсами

Кирилл Савушкин
23 июля, 2020 14:16
2 мин
Photo
Flickr

Компания «Лаборатория Касперского», занимающаяся вопросами кибербезопасности, сообщила о том, что в России нарастает активность хакерской группировки из КНДР, носящей название Lazarus.

Целью новых кибератак стали приложения для трейдеров криптовалют. Специалисты из исследовательского центра «Лаборатории Касперского» утверждают, что основными приоритетами злоумышленников являются: доступ к кошелькам и биржам, исследования в военно-космической сфере, энергетике и IT, а также промышленные данные.

Как сообщает «Коммерсантъ», Lazarus подозревают в связях с северокорейской разведкой. Таким образом, интерес к криптовалютам со стороны хакеров может быть продиктован стремлением властей КНДР обойти американские санкции.

Одной из наиболее распространенных методик взлома преступников является создание приложений для трейдеров криптовалют. После набора аудитории хакеры выпускают обновление, содержащее вредоносный код, помогающий получить доступ к криптокошелькам и биржам.

темы
хакеры
КНДР
криптовалюты
Lazarus
2 мин