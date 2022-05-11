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Хакеры из Anonymous написали о вероятном исчезновении RuTube «навсегда»
11 мая, 2022 12:49
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Pixabay
Российский аналог ютюба RuTube после взлома 9 мая, вполне вероятно, «исчез навсегда». Об этом написала хакерская группировка Anonymous, взявшая ответственность за атаку.
В одном из аккаунтов хакеры сообщили о повреждении 75% инфраструктуры Rutube.
В публикации говорится: «Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервной копии и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, а это означает, что #RuTube, вероятно, ИСЧЕЗ НАВСЕГДА».
Цитату публикует «Агентство. Новости».
Видеохостинг не работает третьи сутки. Для решения проблемы были привлечены эксперты центра безопасности Positive Technologies. Депутат Антон Горелкин заявил, что сайт заработает сегодня. По данным «Ведомостей», восстановление займет до 3 недель.
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