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Хакеры активизировались после пятимесячного «затишья»

Артем Денисов
22 июля, 2020 04:27
2 мин
хакеры
Фото: pixabay.com

Хакеры вновь активизировались после почти пятимесячного «затишья», сообщили эксперты Malwarebytes. Злоумышленники заражают компьютеры пользователей интернета вредоносным программным обеспечением Emotet, после чего получают доступ к личным данным.

Пользователям приходит на электронную почту письмо с файлом или ссылкой, которые предлагается открыть. После этого юзер сам предоставляет доступ к своему компьютеру и потенциальной установке вредоносного ПО, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, миллиарды гаджетов оказались под угрозой из-за уязвимости Wi-Fi, говорится в исследовании компании ESET.

Специалисты выяснили, что при помощи уязвимости в чипе Wi-Fi хакеры могут проникать в смартфоны пользователей. Злоумышленники могут взломать устройство при отключении его от беспроводного соединения или при падении мощности сигнала. При этом преступники могут завладеть даже зашифрованными данными.

Больше всего подвержены взлому смартфоны Phone XR, 6, 6s и Phone 8, а также линейки Samsung Galaxy, Google Nexus, Xiaomi Redmi, ноутбуки и планшеты MacBook, iPad Air, устройства Amazon Kindle и другие устройства.

темы
мошенники
хакеры
компьютер
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