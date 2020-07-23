Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

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Фото: кадр из видео на YouTube

Российский боец, абсолютный чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

По словам спортсмена, ему будет очень не хватать отца, который научил его практически всему в жизни. «Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова — это отличный урок для всех, кто не соблюдает карантин во время пандемии COVID-19. Такое заявление сделала ранее депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, пишет «Спорт-Экспресс».

«Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов», — заявила Роднина.