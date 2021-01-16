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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, должен отказаться от своего титула. Только в этом случае он сможет провести поединок с представителем Канады Жоржем Сен-Пьером. Об этом сегодня,16 января, заявил глава UFC Дэйна Уайт.

«Бой Сен-Пьера и Нурмагомедова? Я не знаю. Полагаю, если Хабиб хочет боя с Жоржем, он должен будет отказаться от титула», - цитирует его слова UFC Arabia на своей странице в Twitter.

Уайт добавил, что после отказа от своего чемпионского звания российский спортсмен сможет провести поединок с канадцем.