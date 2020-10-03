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Хабаровские чиновники радуются разгоняющему протестантов дождю

Кирилл Савушкин
3 октября, 2020 09:23
1 мин
Photo
Flickr

В Хабаровске стартовала новая акция в поддержку задержанного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Протестующих не остановило ни игнорирование властей, ни плохая погода.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс - Дальний Восток», митинг развернулся на площади имени Ленина возле здания регионального правительства. Акция началась в 12:00.

«Численность протестующих хабаровчан снижается. Около 500 человек вышли сегодня на площадь имени Ленина», - гласит сайт городской администрации.

Как сообщает «Интерфакс», сами протестующие признают сокращение количества участников, однако считают, что в начале шествия их было не менее тысячи. Помимо требования справедливого суда над Сергеем Фургалом, протестующие озвучивают свою критику властей.

темы
протесты
Хабаровск
Сергей Фургал
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