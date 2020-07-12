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Хабаровск в третий раз вышел на улицы защищать своего губернатора

Кирилл Савушкин
12 июля, 2020 18:44
1 мин
Photo
Flickr

В Хабаровске проходит уже третья за последние два дня акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Его обвиняют в организации преступлений в начале 2000-х годов.

Новая демонстрация, начавшись на площади Ленина, разбилась на несколько колонн и двинулась по главным улицам города. В акции, по предварительным данным, участвует более тысячи человек.

Подобные акции происходили также в воскресение утром и в субботу. Вчера протест собрал не менее 10-12 тыс. человек. Помимо Фургала, по уголовному делу задержаны еще четыре человека, которые, как считает следствие, являлись сообщниками губернатора, сообщает Znak.com.

темы
Хабаровск
демонстрации
Сергей Фургал
1 мин