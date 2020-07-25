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«Казань» может оказаться в море уже в начале августа

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 16:17
1 мин
Photo
Flickr

В вооруженных силах Росси планируют скорейшее начало испытаний головной атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885М ("Ясень-М) «Казань».

Испытания могут начаться уже в первой половине августа. Агентство ТАСС получило соответствующую информацию от своего источника в оборонно-промышленном комплексе.

Как стало известно журналистам, в случае успешного завершения испытаний, подлодка пополнит российский флот до конца 2020 года.

темы
Россия
армия
ВМФ
атомная подлодка
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