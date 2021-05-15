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Казань: известны данные о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани

Сергей Михневич
15 мая, 2021 12:12
1 мин
Сергей Михневич
15 мая, 2021 12:12
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сегодня стало известно о том, что в казанской гимназии №175 пострадали 36 человек, в том числе 30 детей.

Всего погибли девять человек, среди них семь школьников. В Татарстане проходят лечение 15 детей, у них состояние средней тяжести.

Девятерых пострадавших из Казани отправили в Москву. В Москве сейчас находятся два ребенка, один из них — в крайне тяжелом состоянии. В Центре нейрохирургии имени Бурденко реабилитацию проходит девочка, которой сделали операцию на позвоночнике.

В детской клинической больнице имени Пирогова — два ребенка в тяжелом состоянии. В медицинском центре имени Сербского помощь также оказывают двум раненым. В центре хирургии имени Вишневского и в центре травматологии и ортопедии имени Приорова — по одному пострадавшему, пишут “Известия”.

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