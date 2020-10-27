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Казахстан хочет привлечь туристов с помощью фразы из фильма «Борат – 2»

Марьям Ибрагимова
27 октября, 2020 18:04
2 мин
Фото: pri.org
Фото: pri.org

Власти Казахстана решили использовать фразу из фильма «Борат –2» в качестве рекламной кампании для привлечения туристов. Герой Саши Барона Коэна — казахстанский журналист Борат Сагдиев неоднократно произносит в киноленте словосочетание «Very nice!». Именно так в опубликованном на YouTube видеоролике приезжие оценивают достопримечательности, кухню и знакомства с местными жителями.

«Это место, о котором вы, возможно, слышали, и оно лучше, чем вы когда-либо себе представляли. Где вы можете найти бескрайнюю степь, песок и эпические горные вершины всего в нескольких минутах езды от современного мегаполиса. Где чесночная казахская конская колбаса сочетается с острой уйгурской лапшой. Где люди так дружелюбны, что вы можете просто оказаться на казахском тое (традиционной свадьбе) после нескольких Саламов (привет!). Как вы можете описать это удивительное место всего двумя словами? Как сказал один мудрец: " Very nice!"», – подписала видеоролик Национальная туристическая компания Kazakh Tourism.

New York Times сообщает, что авторами необычного видеоролика стали американец Деннис Кин – он ведет шоу о путешествиях на одном из казахстанских телеканалов, и его коллега, режиссер Ермек Утемисов.

темы
туризм
Казахстан
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