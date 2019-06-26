Кац: Команда Навального не умеет собирать подписи

Представитель московского «Яблока» Максим Кац заявил, что Команда Навального не умеет вести кампании по сбору подписей в региональные парламенты, а лишь красиво о них рассказывает. Ранее Алексей Навальный обвинил во лжи всех кандидатов в Мосгордуму, утверждающих, что они собрали больше подписей, чем его ставленники Илья Яшин и Любовь Соболь.

«Навальный пишет в телеграме, что невозможно собрать больше подписей, чем Яшин и Соболь, а если кто говорит, что собрал больше, он врёт. Мы собрали больше. И дело тут и в медийности, конечно, нам помогает Варламов. Но есть и ещё много всего, например, организация и опыт такой работы», – написал Максим Кац в своем Twitter.

Он также напомнил, что в 2014 году Илья Яшин и Любовь Соболь не смогли собрать необходимое количество подписей в свою поддержку, тогда как кандидатам от «Яблока» это удалось.

«Вообще, когда дело доходит, как говорят в покере, до вскрытия, то тут и выявляется, кто умеет вести кампании, а кто умеет только красиво рассказывать, что он ведёт лучшие в России кампании. Но вообще непонятно, зачем нужно регулярно делать эти странные набросы», – отметил Максим Кац.

Громкие заявления по поводу сбора подписей в Москве действительно регулярно делает не только Алексей Навальный, но и его окружение. Так, один его самых близких соратников Леонид Волков утверждает, что пройти 3-процентный барьер в Москве невозможно. При этом он полностью игнорирует успехи оппозиционеров на предыдущей и нынешней кампаниях. Текущие результаты Ильи Яшина и Любови Соболь Волков считает чудом.

Еще один кандидат от Команды Навального в 8-м округе Иван Жданов обвинил Центризбирком в завышении числа избирателей в его округе по сравнению с 2014 годом. Однако никаких нормативно-правовых актов на этот счет за прошедшее с предыдущих выборов время не выходило.

Тем временем, другие независимые кандидаты планомерно идут к поставленной цели. Максим Кац уже фактически завершил сбор подписей в пользу одного своего кандидата Дарьи Бесединой (8-й округ) и намерен бросить все силы на поддержку второго – Анастасии Брюхановой (42-й округ). Самовыдвиженец от 30 округа Роман Юнеман вполне плодотворно ведет сбор подписей, оставаясь при этом практически вне медийного пространства. А именно медийная активность, по убеждению Навального, является едва ли не единственным залогом успеха Яшина и Соболь.

Возможный провал кандидатов от Навального и успех других самовыдвиженцев больно ударят по имиджу Алексея, как «главного оппозиционера» России. Поэтому превентивные обвинения во лжи и продажности всех и вся призваны сохранить лицо. Эту тактику взяли и кандидаты от Команды Навального. Накануне Владимир Милов (35-й округ) и вовсе решил переложить ответственность за вялотекущий сбор подписей на своих избирателей.

Напомним, все кандидаты от непарламентских партий и самовыдвиженцы для регистрации на выборах должны заручиться поддержкой не менее 3% избирателей в своем округе. Собор подписей продолжится до 5 июля. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.