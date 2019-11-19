Как католицизм Европы ушел от удара Адольфа Гитлера

Радио «Радонеж» и «Русская планета» продолжают знакомить читателя с христианским взглядом на мировую историю. Тема католицизма и Адольфа Гитлера - в нашем новом материале.

Тема взаимоотношений папства — то есть Ватикана или Святого престола — с властями нацистской Германии не самая популярная в нашей стране. Это понятно: нацисты нам противники, да и Католическая церковь не то, чтобы верный союзник. Но все же иногда можно встретить утверждения, что папа Пий XII - это чуть ли не Папа Адольфа Гитлера.



И здесь надо сказать одно: не стоит в пылу полемики увлекаться теориями заговора. Папа Пий XII - человек, который еще во время войны, до краха нацистского режима, выступил с посланием, где назвал демократию большой заслугой человечества и утверждал, что ни один другой режим с демократией соперничать не может. Как, кстати, никакой режим не может соперничать с христианством.



Но, являясь главой католиков всего мира папа – как Пий XI, так и Пий XII – должны были всегда в своей деятельности иметь в виду, что его главная задача как главы церкви - обеспечить католикам возможность исповедовать свою веру. С чем и связано заключение конкордатов как с фашистским режимом Италии, так и с нацистским правительством Германии.



Конкордат — это не договор о дружбе и границах. Это правило, по которым живет Католическая церковь в той или иной стране. И, кстати, конкордат, подписанный 20 июля 1933 году, действует в ФРГ и по сей день, а если бы он был капитуляцией перед нацистами, то неминуемо был бы в 1945 году отменен. Конечно же, нельзя говорить, что папа сотрудничал с нацистским режимом и конкордат ни в коем случае не содержал в себе постулата, что Католическая Церковь должна поддерживать его. По конкордату германские власти гарантировали католикам свободу исповедания своей веры, но Святой престол был вынужден пойти на уступку: Церковь ограничила свою деятельность духовной областью, то есть отказалась заниматься политикой.



Зачем вообще нужен любой конкордат? Он защищает интересов католиков. В Германии же после краха империи, где император выступал защитником христианских Церквей, образовался вакуум. При либеральной республике положение Католической Церкви оказалось неопределенным, что и вызвало необходимость создания Католической партии «Центр», чтобы отстаивать интересы католиков. Эта центристская партия, которая, конечно же, не принимала коммунизм как идеологию, в 1933 году поддержала нацистов при принятии законов о чрезвычайном положении, фактически обеспечив Гитлеру конституционное большинство. Но свою позицию и свой уход с политической арены партия как раз оговорила тем, что правительство обязалось подписать конкордат.



Нацисты не хотели подписывать конкордат, это было последнее, что сделал бы Гитлер по собственной воле. Он вообще не хотел закреплять за Католической Церковью хоть какие-либо права. И конфликты с этой церковью у него были постоянны: католики в своем большинстве никогда не голосовали за нацистов на свободных выборах, а в 1930 году в Мюнстере местный архиепископ вообще запретил пастве вступать в нацистскую партию (под большим давлением вскоре он отменил запрет, но факт остается фактом).



Конечно, надо иметь в виду тот факт, что любой верующий имеет свои политические воззрения. Прихожане Католической церкви в подавляющем большинстве были немецкими патриотами и консерваторами. И на них, в том числе, были направлены популистские лозунги нацистов, нацеленные против космополитичной Веймарской республики. Кто-то попался на эту удочку…



Тем не менее, конкордат был выгоден Католической церкви, потому что он определил обязанности государства по отношению к Церкви. Хотя Гитлер, в общем-то, не собирался выполнять условия конкордата. Они начали нарушаться на следующий же день, а, вернее, в тот же день. 20 июля 1933 года в нацистской Германии вышел приказ о том, что в нацистской Германии могут выходить только газеты, именуемые немецкими: если газета называется католической, то она не может существовать. Со своей стороны Католическая Церковь в нацистской Германии имела задачу сохранить веру и обеспечить права своей паствы. Когда Мюнхенский епископ Пауль Хадер уже в 1934 году резко публично выступил против преследования католиков — неарийцев, то он ни словом не упомянул о преследованиях евреев, исповедующих иудаизм. Также надо отметить, что Немецкая Католическая Церковь — это отнюдь не Берлинский обком Ватикана. Она пользовалась широкой автономией: папа не оказывал прямого воздействия, он не управлял церковью в ручном режиме.



Уже в годы расцвета нацизма в Германии католические священники и епископы последовательно и чрезвычайно резко публично выступали против насаждаемого нацистскими идеологами неоязычества. И не только. Граф фон Клеменс, Майнцский архиепископ, подал в суд на нацистский режим, когда до него дошли сведения об эвтаназии. И именно благодаря его действиям эвтаназия в Германии была прекращена, поскольку нацистский режим не мог позволить себе публично объявить об этом. Нацистский режим был вынужден считаться с Католической церковью. Были капелланы в армии, был главный военный епископ в звании генерал-майора, католики воевали в рядах вермахта, в люфтваффе. То есть, католический режим в этом отношении не противостоял нацистскому, но делал все, чтобы защитить именно католиков.



Но наступление на позиции Католической церкви шло постоянно. Уже в 1934 году, в соответствии с конкордатом, нацистский режим объявил семь церковных праздников праздничными днями. Уже через год пять из них он перенес на ближайшие выходные. Сначала было нельзя распускать молодёжные спортивные католические организации. В них состояло 1,5 миллиона человек. В 1938 их запретили. Священников выгнали из католических школ. Закон Божий преподавать запретили, причем не напрямую: было объявлено, что любой, кто преподает в школе, должен поддерживать Гитлерюгенд. Католические священники отказались, после чего им автоматически запретили преподавать, передав уроки Закона Божьего преподавателям истории.



Нацистский режим постоянно организовывал оголтелые пропагандистские кампании против Католической церкви.



Особенно отличился Геббельс. Главных было две. Одна началась в 1935 году, когда Католическую церковь стали на каждом углу обвинять в коррупции, а вторая — обвинения священников в гомосексуальных контактах с несовершеннолетними. Это была огромная широкомасштабная кампания, заявлявшая, что Католическая церковь — это церковь извращенцев.



Нацистский режим последовательно с каждым годом сильнее осуществлял давление на Церковь. Национал-социализм вообще по своей сути антихристианское учение. Причем это не скрывали и лидеры партии. Например, в 1937 году Генрих Гиммлер на совещании СС заявил: «Мы живем в эпоху последнего конфликта с христианством. Цель миссии СС за следующие 50 лет — дать немецкому народу нехристианские идеологические основы». Режим был богоборческим, и этого он не скрывал.



Что самое важное сумел сделать Святой престол в годы Второй мировой войны? Он сумел сделать так, что Церковь не стала заложницей политических игр. С одной стороны иерархия Католической Церкви дистанцировалась от нацистского режима, а с другой - сделала все, чтобы защитить свою паству. И, на мой взгляд, это самое большое, что она могла сделать.



Если бы эта Церковь начала бы обличать со своих трибун нацистский режим, то она бы добилась только колоссальных репрессий против себя. Священники были готовы принять на себя эти репрессии: это видно из выступлений епископата. Но тогда они поставили бы под удар паству. Это решение, за которое священство и Церковь можно только благодарить и уважать.



Гитлеру не удалось заставить Папу объявить радости фашистов «нашими радостями». В то же время Русской Церкви не удалось предотвратить жесточайшие в истории Церкви гонения на нее, в Германии не было ничего подобного жестокостям гонений на Церковь в России. В России произошел настоящий религиозный геноцид. Поэтому и тогда и до сих пор христиане Европы не могут искренне называть Красную армию освободительницей.

Автор: Константин Залесский