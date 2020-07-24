Катаклизмы не оставляют Норильск в покое

Общество

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В шахте рудника «Маяк» в Норильске началось затопление. Около 112 человек было эвакуировано на поверхность.

Подтопление произошло в результате прекращения работы насосов по откачке приточной воды. Как сообщают источники, близкие к ситуации, всего остановлены 8 насосов на отметке минус 245.

По данным ТАСС, в компаниии «Норникель» заверили, что нет никакой угрозы для работников. После устранения аварии работа будет возобновлена.