Картофель остался в одном магазине: на Чукотке и Камчатке начались задержки с доставкой продуктов
Два российских региона пожаловались на задержки с доставкой продуктов. Проблема коснулась Чукотки и Камчатского края - ее объяснили изменениями и кризисом логистики.
Глава Камчатки Владимир Солодов заявил жителям, что поставки наладили - задержки остались по строительным материалам. Но всплески задержек возможны. Также не исключено увеличение стоимости доставки.
Глава Чукотки Роман Копин констатирует: с июля по сентябрь в регион заходило втрое меньше судов, нужны дополнительные рейсы. Задержки коснулись не только продуктов - в этом году регион запланировал много строек, требуется доставить технику, материалы. Отправки в регион ждут более 200 контейнеров.
В Провиденском городском округе Чукотки с населением более 3,5 тысяч человек сообщили о напряженной ситуации с продуктами. Картофель остался в одном магазине, а ближайшая доставка - в начале ноября. О ситуации написал «Коммерсантъ».