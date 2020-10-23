Каршеринг в Москве станет недоступен для любителей сесть за руль после алкоголя

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Машины каршеринга в Москве начнут проверять водителей на трезвость.

Каршеринговая компания «Делимобиль» заявила о том, что водители сдаваемых в аренды машин будут проверяться на трезвость. Для этого будет внедрён digital-тест, который проверит уровень концентрации внимания и измерит скорость реакции.

«С 23 октября "Делимобиль" после пилотного запуска в регионах вводит в Москве digital-тест, выявляющий у водителя подозрение на состояние повышенной усталости и отсутствия концентрации, при котором нельзя или не рекомендуется садиться за руль. После анализа данных в регионах можно с уверенностью говорить, что показатели этого digital-теста выглядят достаточно убедительными и сопоставимыми с данными обычных алко-тестеров», - заявили в компании.

Digital-тестирование перед бронированием автомобиля будет проводиться только в ночное время - с 23:00 до 05:00, уточняет Telegram-канал «Подъём». В тесте будут различные задания, в которых надо подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость.