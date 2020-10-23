Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Каршеринг в Москве станет недоступен для любителей сесть за руль после алкоголя

Антон Мельников
23 октября, 2020 18:03
1 мин
у
Pixabay

Машины каршеринга в Москве начнут проверять водителей на трезвость.

Каршеринговая компания «Делимобиль» заявила о том, что водители сдаваемых в аренды машин будут проверяться на трезвость. Для этого будет внедрён digital-тест, который проверит уровень концентрации внимания и измерит скорость реакции.

«С 23 октября "Делимобиль" после пилотного запуска в регионах вводит в Москве digital-тест, выявляющий у водителя подозрение на состояние повышенной усталости и отсутствия концентрации, при котором нельзя или не рекомендуется садиться за руль. После анализа данных в регионах можно с уверенностью говорить, что показатели этого digital-теста выглядят достаточно убедительными и сопоставимыми с данными обычных алко-тестеров», - заявили в компании.

Digital-тестирование перед бронированием автомобиля будет проводиться только в ночное время - с 23:00 до 05:00, уточняет Telegram-канал «Подъём». В тесте будут различные задания, в которых надо подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость.

темы
Москва
алкоголь
каршеринг
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!