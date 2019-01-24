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Каршеринг под микроскопом
Каршеринг под микроскопом

Эксперт рассказал о плюсах и минусах системы аренды автомобиля

Каршеринг – это аренда автомобиля у профильных компаний. Если владельцы собственных машин используют транспортное средство один  или два часа в день, то каршеринг позволяет эффективно использовать автомобиль, пусть даже при этом у авто сменится 5-10 водителей в день. На вопрос о низкой стоимости каршеринга отвечает фаундер сервиса по бронированию трансферов и аренде автомобилей с водителем GetTransfer.com Александр Першиков:

«Давайте для начала определимся, относительно чего мы сравниваем цены: если за основу брать среднюю стоимость такси, то да, каршеринг, действительно, дешевле. Связано это, прежде всего, с бизнес-моделью, которая подразумевает максимальную частоту использования при минимальных расходах».

Но давайте обо всём подробно и по порядку.

Сегодня каждый крупный город заинтересован в том, чтобы бизнес-модель каршеринга развивалась. Почему?  Потому что с помощью такого варианта аренды автотранспорта в какой-то степени можно решить проблемы с пробками: утром пользователь каршеринга едет на работу – занимать эта поездка может от 45 минут до часа – потом аналогичный маршрут он проделает только вечером. Всё дневное время машина могла бы находиться в центре города и занимать парковочное место, но этого не происходит, так как другие арендаторы имеют возможность пользоваться этим самым автомобилем. Место на парковке освобождается – ТС эффективно используется. Если учесть, что в системе московсковского каршеринга зарегистрировано уже более 300 тыс. абонентов, а количество поездок за последние 3 года превысило 1,3 млн, то становится очевидно, что бизнес модель рабочая и перспективная.

По оценкам Global Market Insights, в денежном выражении рынок каршеринга вырастет с 1 млрд долларов до 6,5 млрд долларов. По разным оценкам зарубежных аналитиков, сегодня в каршеринге задействовано от 90 до 120 тысяч транспортных средств, но уже к 2020 году эта цифра может вырасти в 10 раз.

Каковы плюсы?

Во-первых, всем пользователям каршеринга доступна бесплатная парковка. Хотя арендованные автомобили и приравнивают к общественному транспорту, таковыми они не являются, так как водитель имеет возможность почувствовать себя полноправным владельцем ТС. Город представляет определенную субсидию бизнесу, а это уже несомненный плюс для владельцев автопарка.

Во-вторых, что касается лимита времени пользования автомобилем в системе каршеринга, то его просто нет. Существуют ограничения по расстоянию, но есть мнение, что и эта проблема будет решена в ближайшем  будущем. Услуги каршеринга в Москве действуют по всему городу (до пределов МКАД), и возможны поездки на расстояние до 10 км в сторону области.

В-третьих, и это уже несомненный плюс для бизнеса, – система скидок, которая затрагивает и стороны пользователей системы, и каршеринг, и непосредственных учредителей, и партнёров. Например, если вы владеете этим бизнесом, то автоматически в сотрудничестве с вами заинтересованы и крупные автопроизводители.

В-четвёртых, каршеринг – это дёшево. Есть много вариантов машин эконом-класса, цены на которые начинаются от 7 рублей за минуту. Следовательно, за час такой поездки на «собственном авто» вы потратите 420 рублей. Отправившись по такому же маршруту на такси и уже в качестве пассажира, вы потратите 800 рублей, а то и больше.

Основные минусы

При всех явных преимуществах каршеринга у сервиса имеется и масса недостатков. Во-первых, машина далеко не всегда может находиться рядом с заказчиком. Если вы планируете поездку в аэропорт, то подходить к вопросу заказа автомобиля стоит максимально ответственно, ведь пропустить свой рейс - не лучшая перспектива.

Во-вторых, каршеринг не подразумевает перевозку большого количества людей. В-третьих, если вы ещё не зарегистрированы в системе, а желание арендовать автомобиль у вас появилось сегодня, и вы с нетерпением ждёте, когда сядете за руль, то сделать это мгновенно не получится, ведь процесс модерации новых пользователей занимает от 2 часов до 2 дней. Отличной альтернативой не только в России, но и за границей станет GetTransfer.com - интернет-платформа, которая позволяет арендовать автомобиль любого класса с водителем по самой низкой цене. С помощью этого сервиса вы сможете путешествовать где угодно, даже в отдаленных уголках пустыни, а при желании - арендовать вертолет.

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