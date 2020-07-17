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Карантин в Азербайджане продлён до конца лета

Антон Мельников
17 июля, 2020 23:21
1 мин
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Pixabay

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Республики Азербайджан сообщил, что карантинный режим в стране продлен до 31 августа.

«В соответствии с анализом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19), особый карантинный режим по стране продлен до 00:00 31 августа 2020 года», — сообщает штаб.

В Баку и отдельных областях страны усиленный режим сохранится до 5 августа, а в городе Лянкяран и Самухском районе с 20 июля карантин будет отменен совсем, отмечает РБК.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в Азербайджане заразилось 26 636 человек, погиб 341.

темы
Азербайджан
коронавирус
карантин
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