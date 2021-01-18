telegram-канал «Подъём».

В Вашингтоне людей экстренно эвакуировали из Капитолия. В здании проходила репетиция предстоящей инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Очевидцы предоставили видео, на котором видно, что над Капитолием поднимается дым. СМИ сообщают, что служба безопасности заблокировала часть здания из-за внешней угрозы, передаёт telegram-канал «Подъём».

Дополнение: местные телеканалы сообщили, что тревога в Капитолии оказалась ложной. Возгорание произошло на близлежащей территории, в месте, где жили бездомные.