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Общество
Капитолий в огне: Репетицию инаугурации Байдена отменили из-за угрозы безопасности
18 января, 2021 19:25
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telegram-канал «Подъём».
В Вашингтоне людей экстренно эвакуировали из Капитолия. В здании проходила репетиция предстоящей инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.
Очевидцы предоставили видео, на котором видно, что над Капитолием поднимается дым. СМИ сообщают, что служба безопасности заблокировала часть здания из-за внешней угрозы, передаёт telegram-канал «Подъём».
Дополнение: местные телеканалы сообщили, что тревога в Капитолии оказалась ложной. Возгорание произошло на близлежащей территории, в месте, где жили бездомные.
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