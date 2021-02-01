Общество

В частном доме под Москвой нашли тело 36-летнего капитана Федеральной службы безопасности с огнестрельным ранением. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Известно, что звонок о происшествии поступил в полицию от знакомого погибшего силовика. По его словам, в ночь на 30 января они отдыхали в коттеджном поселке «Заповедник», много пили и веселились. В какой-то момент мужчины решили пострелять из травматического пистолета. «Игра» закончилась трагедией – «отвернувшись, он услышал очередной выстрел, а когда повернулся, увидел своего приятеля лежащим», – передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полицейские изъяли оружия и удостоверение капитана ФСБ, назначены экспертизы.

Ранее покончил с собой сотрудник ФСО, работавший в подразделении, которое отвечает за личную охрану президента РФ Владимира Путина.