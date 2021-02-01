Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Капитана ФСБ нашли в коттедже в Подмосковье с простреленной головой

Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 12:23
1 мин
Марьям Ибрагимова
1 февраля, 2021 12:23
1 мин
Фото: news.vtomske.ru
Фото: news.vtomske.ru

В частном доме под Москвой нашли тело 36-летнего капитана Федеральной службы безопасности с огнестрельным ранением. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Известно, что звонок о происшествии поступил в полицию от знакомого погибшего силовика. По его словам, в ночь на 30 января они отдыхали в коттеджном поселке «Заповедник», много пили и веселились. В какой-то момент мужчины решили пострелять из травматического пистолета. «Игра» закончилась трагедией – «отвернувшись, он услышал очередной выстрел, а когда повернулся, увидел своего приятеля лежащим», – передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полицейские изъяли оружия и удостоверение капитана ФСБ, назначены экспертизы.

Ранее покончил с собой сотрудник ФСО, работавший в подразделении, которое отвечает за личную охрану президента РФ Владимира Путина.

Поделиться
ТЕГИ
ФСБ
происшествие
Подмосковье
смерть
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!