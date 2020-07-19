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Канье Уэст запускает президентскую кампанию в Южной Каролине

Анастасия Красильникова
19 июля, 2020 10:27
1 мин
Фото
Фото: Flickr

Американский рэпер Канье Уэст, заявивиший ранее о намерении баллотироваться на пост главы США в 2020 году, проведет первое мероприятие в рамках президентской кампании в Южной Каролине.

Как сообщает Politico со ссылкой на документ кампании, встреча пройдет в городе Норт-Чарлстон в Exquis Event Center в закрытом формате: попасть туда смогут только зарегистрированные участники.

Впервые о желании баллотироваться в президенты США рэпер заявлял в 2015 году. Тогда речь шла о выборах 2020 года, однако до недавнего времени рэпер говорил, что это произойдет не в текущем году. Несколько лет Уэст открыто поддерживал политику Трампа и даже встречался с ним. 4 июля Канье объявил о желании бороться за пост президента, выборы пройдут 3 ноября 2020 года.

темы
выборы
США
Канье Уэст
1 мин