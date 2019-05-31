Кандидат в Мосгордуму спровоцировал скандал в соцсетях
Кандидат в Мосгордуму спровоцировал скандал в соцсетях

Сергей Цукасов и КПРФ смогли договориться только после скандала

30 мая Сергей Цукасов, которого КПРФ упоминала в “Списке Красной Москвы” как кандидата в Мосгордуму, которого будет поддерживать по итогам первых в Москве внепартийных праймериз, объявил об отказе КПРФ его выдвигать. “Под давлением внешних сил”, как написал Сергей у себя в Facebook.

Запись стала причиной скандальной дискуссии между московскими оппозиционерами и собрала около трёхсот комментариев за половину дня.

Удивление комментаторов вызвала «конспирологичность» и провокационность поста, где межрайонная депутатская группа в лице своего кандидата Цукасова косвенно обвинила КПРФ в отказе от его поддержки, не сообщая никаких дополнительных деталей.

Илья Яшин высказался о провокационном характере поста в том духе, что депутатская группа «темнит», решения принимаются кулуарно, а избирателей ставят перед фактом.

В процессе многочасовой лавинообразной дискуссии, сторонники Цукасова успели обвинить Цукасова в предательстве их интересов за связь с коммунистами, а КПРФ, не стесняясь в выражениях – в предательстве оппозиционного кандидата Цукасова.

Часть комментаторов сошлась во мнении, что вместо того, чтобы ждать официального объявления Московского городского комитета КПРФ по ситуации в 14 избирательном округе, депутатская группа во главе с Цукасовым пустилась в конспирологию, не давая никакой объективной информации своим избирателям.

В ходе дискуссии кандидат от КПРФ по 31 ИО Любовь Никитина взяла на себя обязательства разобраться в ситуации и попросила не обижать коммунистов. В ответ в ультимативной форме сторонники Цукасова потребовали поддержать своего кандидата на партийной конференции 11 июня.

Сам Цукасов не реагировал на комментарии несколько часов, потом дал ответ, что КПРФ его всё-таки будет поддерживать.

Спустя несколько часов после публикации резонансного поста Цукасова КПРФ выпустила пресс-релиз, где сообщила:

  1. Что партия будет поддерживать Цукасова как самовыдвиженца.
  2. КПРФ не будет выставлять других кандидатов по 14 округу.

Некоторые оппозиционеры обвинили Цукасова в попытке попиариться «на пустом месте», т.к. в своем сообщении он отметил около сотни людей, в том числе видных московских оппозиционеров, а конце сообщения объявил сбор денежных средств.

Уже началась горячая пора усиленной подготовки к выборам в Мосгордуму и существует уверенность, что подобных скандалов из-за недопонимания и несогласованности действий между партиями и кандидатами в оппозиционном стане будет с каждым днём всё больше и больше.

Теги:
События: общество
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