Премьеру Канады грозит уголовное расследование из-за доходов от благотворительности

Общество

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Политические оппоненты премьер-министра Канады Джастина Трюдо требуют уголовного расследования после того, как выяснилось, что члены семьи премьера получили сотни тысяч долларов от благотворительных компаний. Некоторые компании финансировались правительством.

Благотворительная организация WE Charity подтвердила, что жене, матери и брату Трюдо на протяжении многих лет платили за участие в благотворительных мероприятиях. Сообщается, что за период с 2016 года, мать Джастина Трюдо, Маргарет, получила почти 250 000 канадских долларов (чуть более 13 млн рублей).

Член канадского парламента Майкл Барретт заявил, что появившаяся информация указывает на «необходимость того, чтобы это проверила полиция». Его коллеги считают, что у Королевской полиции Канады появились «достаточные основания» для расследования нарушения канадского законодательства о конфликте интересов, сообщает The Guardian.

Конфликт всплыл на фоне недавнего госконтракта на сумму 900 млн канадских долларов, который был заключен с благотворительной организацией. По условиям контракта, различным публичным лицам должны были выплатить не менее 19,5 млн канадских долларов. 3 июля контракт был аннулирован.