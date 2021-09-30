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Кампанию по вакцинации россиян от COVID-19 призвали завершить до декабря
30 сентября, 2021 15:53
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АГН Москва/Global Look Press
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал завершить кампанию по вакцинации граждан РФ против коронавирусной инфекции. По его словам, масштабное мероприятие должно прийти к своему логическому финалу до декабря текущего года.
Политик подчеркнул, что в настоящее время от COVID-19 полностью привиты лишь 41% жителей России. При этом сейчас граждане могут получить также вакцину и от гриппа, но пока соответствующим препаратом привились лишь 13 миллионов человек, хотя нуждаются в нем 70 миллионов.
Онищенко призвал ускорить темпы вакцинации от гриппа и коронавируса и обратился к Совету ректоров вузов Юга России с просьбой поспособствовать в доведении до ума данного вопроса, передает ТАСС.
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