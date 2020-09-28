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Дорожные камеры в Москве стали фиксировать новое нарушение. Речь идет о фиксации проезда по пустым парковочным карманам.

В пресс-службе департамента транспорта рассказали, что некоторые водители пытаются объехать пробку по незанятым местам, после чего вклиниваются в ряд. Этот маневр создает помехи и опасные ситуации для других участников дорожного движения.

Дорожные камеры, помимо фотографий, будут делать видеоролик, где видно, как нарушитель проехал парковочные места и не припарковался. Данное нарушение пока фиксируется в одном месте Москвы - у дома 7 на улице Косыгина. Вскоре камер для фиксации станет больше.

Штраф за проезд по незанятым парковочным местам составляет 500 рублей, передает Autonews.

Ранее в Москве потребовали запретить работу камер с распознаванием лиц. Собираемые с их помощью данные о маршрутах москвичей можно купить в интернете.