Калининградские следователи проверят обстоятельства массовой гибели людей в ДТП

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В Калининградской области возбуждено два уголовных дела после аварии с участием грузовика и автобуса. ДТП унесло жизни семи человек.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры следователи начали работу по статьям «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, ранее губернатор Калининградской области объявил в регионе 28 сентября днем траура по погибшим.