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Какая мерзость. В РПЦ раскритиковали анонс сборной Бельгии перед матчем с Россией
12 июня, 2021 19:49
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Pixabay
Сборная Бельгии по футболу опубликовала афишу к первому матчу чемпионата Европы-2020 против России.
На ней игроки сборной готовятся вылезти из-под земли с дьявольскими трезубцами в руках. Там же изображен храм Спас на Крови, который находится в Санкт-Петербурге.
«Какая мерзость», — написал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем канале в телеграм-канале, комментируя изображение.
Матч Россия – Бельгия начнется в Санкт-Петербурге 12 июня в 22:00 на стадионе «Газпром Арена» 12 июня, пишет «Московский комсомолец».
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