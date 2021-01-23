Общество

Российский медик Андрей Кондрахин рассказал о наиболее опасной мутации коронавируса. По словам терапевта, она заключена в появлении у него патогена устойчивости к иммунному ответу организма человека.

«Как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того, что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», - пояснил врач.

COVID-19 может стать настолько заразным, что люди будут подхватывать инфекцию после единичного контакта с больным. Тогда вирус станет «диким» и будет свободно распространяться в популяции, пишет Московский комсомолец.