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«Как у ВИЧ»: медик рассказал о самой опасной мутации коронавируса

Сергей Михневич
23 января, 2021 10:04
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 10:04
1 мин
Мутация коронавируса
pixabay.com

Российский медик Андрей Кондрахин рассказал о наиболее опасной мутации коронавируса. По словам терапевта, она заключена в появлении у него патогена устойчивости к иммунному ответу организма человека.

«Как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того, что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», - пояснил врач.

COVID-19 может стать настолько заразным, что люди будут подхватывать инфекцию после единичного контакта с больным. Тогда вирус станет «диким» и будет свободно распространяться в популяции, пишет Московский комсомолец.

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Мутация
COVID-19
Медицина
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