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Как у людей: для собак на прогулках советуют соблюдать социальную дистанцию

Артем Денисов
12 ноября, 2020 01:04
2 мин
животные
Фото: pixabay.com

Владельцам домашних животных во время прогулок следует соблюдать дистанцию между питомцами, чтобы исключить риск заражения коронавирусом.

По данным швейцарских вирусологов и ветеринаров, любые поверхности, с которыми может контактировать зараженный COVID-19 человек, способны передавать вирус. Есть вероятность того, что инфекция может долго сохраняться на шерсти животных и, например, в выделениях из носа.

Социальное дистанцирование для животных позволяет свести к минимуму вероятность того, что домашнее животное заразит хозяина или другое животное, сообщает РБК.

Напомним, минувшим летом Организация Объединенных Наций сообщила, что в мире наблюдается рост числа заболеваний передающихся от животных к человеку. Зоонозные инфекции - это группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых паразитируют в организмах некоторых видов животных, которые выступают для них «естественным резервуаром».

Согласно ЮНЕП, зоонозными являются около 60 процентов известных инфекционных заболеваний у людей и 75 процентов всех возникающих инфекционных заболеваний.

темы
эпидемия
животные
коронавирус
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