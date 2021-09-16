«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Уфе состоялось торжественное открытие светофора
В Уфе в канун выборов состоялось торжественное открытие светофора. Отдать дань уважения техническому прогрессу пришли сотрудники ГИБДД, местная администрация и студенты.
«Праздник» состоялся на перекрестке улиц Пушкина и Театральная, возле остановки «Дом актера».
«Мы в октябре того года провели известную акцию - расстелили »зебру« - и этой акцией попытались привлечь внимание всех должностных лиц, которые отвечают за этот вопрос», - прокомментировал событие руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Оскар Лютов.
Зов о помощи вскоре был услышан властями, а именно партией власти, которая приняла решение установить светофор 15 сентября, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».
Ранее стало известно о том, что некий благотворительный фонд собрался раздать пенсионерам по 150 рублей на избирательных участках в Свердловской области.