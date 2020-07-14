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Как создать надежный и запоминающийся пароль рассказали эксперты

Артем Денисов
14 июля, 2020 02:29
2 мин
безопасность
Фото: pixabay.com

Стало известно, как придумать надежный и безопасный пароль.

Как сообщил эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, рецепт безопасного пароля заключается в его периодическом обновлении и длине, а также надежности хранения. По его словам, только 39% жителей России создают отдельные пароли для каждого аккаунта на разных сервисах.

Все дело в том, что злоумышленники, получив пароль от одного аккаунта, пытаются применить его ко всем остальным сервисам.

Как отметил Галов, идеальный пароль представляет из себя комбинацию букв, цифр, знаков препинания, строчных и прописных букв, а длина надежного пароля должна быть не менее 16 символов, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, проще всего взломать пароли, состоящие из простых слов, таких как password или qwerty, а также те, в которых содержатся личные данные пользователя: имя, дата рождения, номер телефона.

Как говорят эксперты, в ходе тестов на проникновение в корпоративную сеть в 96% компаний удавалось подобрать учетные данные пользователей именно благодаря простым паролям. Один из самых популярных - пароль формата «МесяцГод» в латинской раскладке, например, Ltrf,hm2019.

Рекомендуется не устанавливать в качестве паролей последовательности цифр: 12345, даты рождения: 01.01.1990, номера телефонов, а также простые слова, сообщает «Рен ТВ».

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