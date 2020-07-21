Как снизить риск заболеть коронавирусом в бассейне рассказали ученые

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Для общественных бассейнов необходимо разработать новые правила, которые помогут исключить заражение посетителей коронавирусом.

Согласно исследованию итальянских ученых, для инактивации патогена необходима концентрация хлора 10 мг на литр воды. Тем временем, российские специалисты говорят, что плавание в такой воде невозможно. Отечественные фитнес-центры используют для снижения риска инфицирования тройную систему очистки воды, частую уборку помещений, пропускную систему с обязательным измерением температуры тела, соблюдение социальной дистанции и отказ от некоторых услуг.

Кроме того, для уничтожения болезнетворных бактерий и вирусов воду просвечивают ультрафиолетом. На следующем этапе происходит еще одно обеззараживание — хлорирование, в соответствии с требованиями СанПиН, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что ультрафиолетовое излучение быстро и эффективно уничтожает COVID-19 и поэтому может активно использоваться в борьбе с коронавирусом.

Как сообщил профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи, в ходе исследования вирус помещали в капельки воды, а затем подвергали различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне — ультрафиолету С (УФ-С).

Как оказалось, воздействие УФ-излучения даже в малых дозах в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса.

Следующий эксперимент миланские иммунологи поставили уже с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В). Результат был тот же самый.

Как отметил Клеричи, солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком, сообщает РИА Новости.