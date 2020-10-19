Как снизить риск смерти от сердечных заболеваний рассказал кардиолог
Российский кардиолог Сергей Провоторов рассказал, как снизить риск смерти от таких сердечных заболеваний, как инфаркт или инсульт. По его словам, необходимо постоянно следить за артериальным давлением, а также уровнем холестерина и глюкозы.
Также специалист порекомендовал расстаться с вредными привычками и отслеживать свой вес жировые отложения на передней брюшной стенке.
«Обращайте внимание на свое здоровье, вовремя посещайте врача и занимайтесь профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Провоторов.
При этом кардиолог отметил, что на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияют такие факторы, как артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа. У мужчин риск обострения болезней сердца увеличивается после 40 лет, у женщин — после менопаузы, передаёт Lenta.ru.