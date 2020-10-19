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Как снизить риск смерти от сердечных заболеваний рассказал кардиолог

Антон Мельников
19 октября, 2020 18:21
1 мин
d
Pixabay

Российский кардиолог Сергей Провоторов рассказал, как снизить риск смерти от таких сердечных заболеваний, как инфаркт или инсульт. По его словам, необходимо постоянно следить за артериальным давлением, а также уровнем холестерина и глюкозы.

Также специалист порекомендовал расстаться с вредными привычками и отслеживать свой вес жировые отложения на передней брюшной стенке.

«Обращайте внимание на свое здоровье, вовремя посещайте врача и занимайтесь профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Провоторов.

При этом кардиолог отметил, что на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияют такие факторы, как артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа. У мужчин риск обострения болезней сердца увеличивается после 40 лет, у женщин — после менопаузы, передаёт Lenta.ru.

темы
здоровье
медицина
сердечно-сосудистые заболевания
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