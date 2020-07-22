Как не допустить ухудшения зрения у детей рассказал врач

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Стало известно, как не пропустить момент ухудшения зрения у ребенка.

Доктор медицинских наук Игорь Азнаурян сообщил, что перед школой детям нужно проверяться у офтальмолога. По его словам, в последнее время у детей падает зрение еще до того, как они отправятся в школы.

По нормам ОМС, к окулисту детей рекомендуют приводить в один и шесть месяцев, в один год, в два года и в три года. Далее до школьного возраста без жалоб к офтальмологу можно не ходить, говорит эксперт.

Азнаурян отметил, что с трех до шести лет обычно не наблюдается резких скачков зрения. Тем не менее, после этого периода школьникам нужно проверяться ежегодно, чтобы вовремя остановить падение зрения, сообщает «Ридус».

Как сообщалось, найден метод вернуть слепым людям зрение. Для этой цели российские ученые намерены задействовать генную инженерию. Разработку метода слепых они проводят в рамках проекта «ВЗОР» («Восстановление зрения оптогенетическими решениями»). В нем участвуют специалисты МГУ, Института биоорганической химии (ИБХ) РАН и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН.

Ученые поясняют, что у подавляющего большинства ослепших людей глазной нерв остается неповрежденным. Однако его клетки утрачивают светочувствительность, поэтому глаз не видит. Если в живые клетки поместить ген, продуцирующий светочувствительные белок, то работа глазного нерва восстановится, и он начнет передавать изображение в мозг.