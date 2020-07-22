По состоянию на 21 июля 10:45
Заболевших783 328
За последние сутки5 842
Выздоровело562 384
Умерло12 580
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Как не допустить ухудшения зрения у детей рассказал врач

Артем Денисов
22 июля, 2020 00:17
2 мин
зрение
Фото: pixabay.com

Стало известно, как не пропустить момент ухудшения зрения у ребенка.

Доктор медицинских наук Игорь Азнаурян сообщил, что перед школой детям нужно проверяться у офтальмолога. По его словам, в последнее время у детей падает зрение еще до того, как они отправятся в школы.

По нормам ОМС, к окулисту детей рекомендуют приводить в один и шесть месяцев, в один год, в два года и в три года. Далее до школьного возраста без жалоб к офтальмологу можно не ходить, говорит эксперт.

Азнаурян отметил, что с трех до шести лет обычно не наблюдается резких скачков зрения. Тем не менее, после этого периода школьникам нужно проверяться ежегодно, чтобы вовремя остановить падение зрения, сообщает «Ридус».

Как сообщалось, найден метод вернуть слепым людям зрение. Для этой цели российские ученые намерены задействовать генную инженерию. Разработку метода слепых они проводят в рамках проекта «ВЗОР» («Восстановление зрения оптогенетическими решениями»). В нем участвуют специалисты МГУ, Института биоорганической химии (ИБХ) РАН и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН.

Ученые поясняют, что у подавляющего большинства ослепших людей глазной нерв остается неповрежденным. Однако его клетки утрачивают светочувствительность, поэтому глаз не видит. Если в живые клетки поместить ген, продуцирующий светочувствительные белок, то работа глазного нерва восстановится, и он начнет передавать изображение в мозг.

темы
здоровье
дети
зрение
2 мин