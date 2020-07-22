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Как не бросить занятия спортом рассказали эксперты

Артем Денисов
22 июля, 2020 02:03
2 мин
спорт
Фото: pixabay.com

Специалисты назвали пять способов, как побороть лень и не бросить физические нагрузки.

Рекомендуется обеспечить себе максимальный комфорт. Так, выбирать спортзал нужно поближе к дому. Одежда для занятий спортом должна быть удобной. Затем нужно выбрать подходящего тренера.

Несмотря на то, что встать утром бывает довольно сложно, эксперты рекомендуют отправляться на тренировку в это время суток, что позволит зарядиться энергией на весь день.

Мотивацию повышает занятие спортом вместе с человеком, который вам приятен. Специалисты советуют вести дневник тренировок, куда можно записывать свои достижения и рекорды, тем самым мотивировать и поощрять себя.

Также необходимо давать себе время на отдых. Так, пару недель вполне можно провести без тренировок или же свести их к минимуму, сообщает «Ридус».

Как сообщалось, выручка за продажу годовых клубных карт и абонементов в российских фитнес-клубах на сегодняшний день сократилась на 30–40% в сравнении с аналогичными показателями 2019 года.

Как сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, кроме того, на 70% упал спрос на дополнительные и сопутствующие услуги в клубах. Лишь треть клиентов посещают занятия и пользуются услугами - как правило, теми которые были оплачены до эпидемии кронавируса.

Следующая волна банкротств фитнес-клубов ожидается к концу сентября — началу октября, после выплат отложенных налогов, накопившихся задолженностей по ЖКХ и коммунальным платежам.

По данными эксперта, сегодня в России уже закрылись треть всех фитнес-клубов, пишут «Известия».

темы
спорт
здоровье
тренировки
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